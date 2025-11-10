Francia autoriza la extradición de Julián Cifuentes confesó asesinó del padre Darío Valencia

Manizales

Mucha atención el Gobierno de Francia autorizó la extradición de Julián Eduardo Cifuentes, el confeso homicida del sacerdote caldense Darío Valencia. Cifuentes será judicializado en Colombia por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Se recuerda que el padre Valencia fue asesinado en el mes de abril de 2024 Se recuerda que Julián Eduardo Cifuentes confesó que mató al padre Valencia con el objetivo de hurtar sus vehículos y pertenencias, después de realizar este acto emprendió la huida a Francia y allí ante estas autoridades confirmó que si era el autor del homicidio del sacerdote

En las últimas horas las autoridades colombianas recibieron la confirmación oficial de que Francia autorizó la extradición de Julián Eduardo Cifuentes, con esta decisión, se abre el camino para que el procesado sea trasladado a Colombia en el mes de diciembre Renato Marín, abogado de la Diócesis de Pereira, explicó que el gobierno francés ya dio luz verde a la solicitud presentada por la Cancillería y la Fiscalía. Lo que sigue en materia penal es que Cifuentes sea presentado ante un juez de control de garantías para que se legalice su captura y se le impute estos delitos

“Sí, efectivamente, ya se tiene conocimiento pleno de que las autoridades francesas han autorizado la extradición de Eduardo Cifuentes, el confeso asesino del padre Valencia.En este momento pues está a la espera de los trámites entre una comisión de la Policía Nacional y la Interpol para que vayan hasta el país de Francia y recojan a la persona que será judicializada acá en Colombia. Se espera que en diciembre esto ya se efectué y el señor Cifuentes responda por la muerte del padre Valencia”; dijo el abogado

¿Lo qué paso?

Información Caracol Pereira:

Cabe recordar, que el padre Darío Valencia, desapareció el 25 de abril del 2024 en la capital de Risaralda, tras encontrarse con Julián Eduardo Cifuentes.

Cuatro días después, su camioneta fue hallada abandonada en un parqueadero público del municipio de Viterbo (Caldas), con pistas de lo que habría ocurrido, entre ellas, un disparo en el tablero del vehículo y rastros de sangre.

El 30 de abril, es decir, cinco días después del crimen, Cifuentes fue retenido por las autoridades francesas tras su arribo a Europa; sin embargo, solo hasta el mes de septiembre, cuando una comisión llegó desde Pereira, decidió romper su silencio, confesar su crimen, y entregar las coordenadas donde había abandonado el cuerpo del párroco.