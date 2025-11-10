Falta de controladores aéreos e integración de sistemas de radares causan alerta en El Dorado

Diariamente en el aeropuerto internacional El Dorado se registran 1.100 operaciones aéreas, y 2.000 sobrevuelos en la capital del país, y son los controladores aéreos, coordinadores de centros de operaciones, supervisores, equipos de meteorólogos, entre otros, quienes se encargan del funcionamiento y seguridad de esta terminal.

Caracol Radio estuvo en el cerebro de la torre de control del aeropuerto El Dorado, lugar en el que el personal dio a conocer las herramientas con las que cuenta y también exponer una problemática que se ve reflejada en las demoras de los vuelos, incluyendo la reducción de la operación, y se trata de la escasez de controladores aéreos.

Según explican, el motivo de esta situación se da por problemas de capacitación, y certificación en inglés del personal, pues a pesar de qué la aeronáutica civil avanza en este proceso, algunos aspirantes deciden no acceder a la certificación en este idioma, el cual es requisito fundamental para ocupar dicho cargo.

“Hace falta capacitación, hay algunos temas de inglés, algunos temas de personal que ya se está pensionando, y es demasiado el personal que tiene la experiencia que se está yendo. La aeronáutica está trabajando en la consecución de que ese personal se habilite porque saben que en cualquier momento va a haber un déficit mayor y eso no es a nivel Colombia, eso es a nivel internacional. Cuando tenemos alguna falencia, nos toca cerrar algún sector, restringir las operaciones no solamente por temas climáticos, sino también por falta de personal”, explicó Giovanny Enrique Bravo. Supervisor del centro de control aéreo de Bogotá.

Sistemas meteorológicos: clave para la operación aérea

La niebla que en varias ocasiones inunda las pistas de El Dorado, impacta el itinerario de cerca de 20 vuelos, sin embargo, estas condiciones deben ser analizadas con anticipación para tomar las medidas necesarias para la contingencia que se presente, y esto le corresponde al grupo de meteorología de la Aerocivil. Cuando la visibilidad se reduce por debajo de 1.000 metros, entra en juego la capacidad que tienen las aeronaves, la tripulación, el equipamiento en tierra para que las aeronaves puedan ubicarse, y existe un manual para poder operar en todo tiempo.

“En nuestra zona tropical tenemos diferentes tipos de niebla, e identificar esos diferentes tipos y los patrones de cada uno de esos tipos es un reto alto. Tratamos de hacer el mejor esfuerzo de hacerlo, y tiene un impacto muy grande. Cuando no se pronostica de forma adecuada, obviamente es cuando ustedes escuchan que hay muchas demoras por esto. Si logramos anticiparla de una forma más acertada, pues que el impacto sea menor”, indica Leonardo Sepúlveda. Coordinador del grupo de meteorología de la aerocivil.

Colombia tiene equipos meteorológicos de muy buena tecnología, que están soportados en sensores meteorológicos, que son hechos a nivel internacional por las principales casas de fabricantes de instrumentos. El país también cuenta con unos sistemas de radares, enfocados únicamente a sistemas meteorológicos, que en ese sentido sí podrían ser mejores

“A pesar de que Colombia tiene una buena red de radares. Nos falta, de pronto, estar más integrados, pero en la cobertura nacional también tenemos una cobertura importante”,