Estos son los 40 aeropuertos que enfrentan reducción de vuelos en Estados Unidos
La Administración Federal de Aviación confirmó la reducción en la capacidad de distintos aeropuertos ante la continuidad del cierre de gobierno.
El gobierno de Estados Unidos anunció que solicitará a las aerolíneas que empiecen a cancelar vuelos a partir del viernes para “reducir la presión” sobre el control aéreo, un sector con un alto nivel de ausentismo debido al cierre del gobierno.
Estados Unidos entró en su 37º día de cierre gubernamental, el más largo de la historia, debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso para aprobar un nuevo presupuesto.
“Habrá una reducción del 10% de la capacidad en 40” aeropuertos, entre ellos los más concurridos del país, dijo en conferencia de prensa el secretario de Transporte, Sean Duffy.
“Nos hacen falta 2.000 controladores aéreos” por lo que es necesario “reducir la presión” con un número menor de vuelos a supervisar por parte de los equipos, explicó.
Los aeropuertos afectados
De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, esta es la lista de aeropuertos afectados por la medida de reducción de capacidades:
- Aeropuerto Internacional de Anchorage (ANC)
- Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL)
- Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS)
- Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington (BWI)
- Charlotte Douglas International (CLT)
- Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Norte de Kentucky (CVG)
- Dallas Love (DAL)
- Ronald Reagan Washington National (DCA)
- Aeropuerto Internacional de Denver (DEN)
- Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW)
- Condado metropolitano de Wayne de Detroit (DTW)
- Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR)
- Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale/Hollywood (FLL)
- Aeropuerto Internacional de Honolulu (HNL)
- Houston Hobby (HOU)
- Aeropuerto Internacional Washington Dulles (IAD)
- Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston (IAH)
- Aeropuerto Internacional de Indianápolis (IND)
- Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York (JFK)
- Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas (LAS)
- Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX)
- Nueva York LaGuardia (LGA)
- Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO)
- Chicago Midway (MDW)
- Aeropuerto Internacional de Memphis (MEM)
- Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)
- Aeropuerto Internacional de Minneapolis/St. Paul (MSP)
- Aeropuerto Internacional de Oakland (OAK)
- Aeropuerto Internacional de Ontario (ONT)
- Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD)
- Aeropuerto Internacional de Portland (PDX)
- Philadelphia International (PHL)
- Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix (PHX)
- Aeropuerto Internacional de San Diego (SAN)
- Aeropuerto Internacional de Louisville (SDF)
- Aeropuerto Internacional de Seattle/Tacoma (SEA)
- Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO)
- Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (SLC)
- Teterboro (TEB)
- Aeropuerto Internacional de Tampa (TPA)