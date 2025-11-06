Estos son los 40 aeropuertos que enfrentan reducción de vuelos en Estados Unidos

Pantallas con cancelaciones en aeropuertos de Estados Unidos / . ( Getty Images )

El gobierno de Estados Unidos anunció que solicitará a las aerolíneas que empiecen a cancelar vuelos a partir del viernes para “reducir la presión” sobre el control aéreo, un sector con un alto nivel de ausentismo debido al cierre del gobierno.

Estados Unidos entró en su 37º día de cierre gubernamental, el más largo de la historia, debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso para aprobar un nuevo presupuesto.

“Habrá una reducción del 10% de la capacidad en 40” aeropuertos, entre ellos los más concurridos del país, dijo en conferencia de prensa el secretario de Transporte, Sean Duffy.

“Nos hacen falta 2.000 controladores aéreos” por lo que es necesario “reducir la presión” con un número menor de vuelos a supervisar por parte de los equipos, explicó.

Los aeropuertos afectados

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, esta es la lista de aeropuertos afectados por la medida de reducción de capacidades: