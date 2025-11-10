Exigen la liberación de 22 colombianos que aún continúan en cárceles de Venezuela

Cúcuta

El pasado viernes 24 de octubre fueron liberados 18 de los 40 colombianos que el régimen de Nicolás Maduro reconoció como personas privadas de la libertad en su país, acusados de terrorismo, espionaje, entre otros delitos.

En su momento, la promesa fue que los 22 colombianos restantes, serían dejados en libertad ocho días después. Sin embargo, esto no sucedió.

Más información Defensoras de los derechos de la mujeres en Cúcuta alertan por acciones violentas contra el género

El diputado nortesantandereano Juan Diego Ordóñez reconoció el trabajo que las familias de estos colombianos han realizado. “Esto es una labor de cada uno de los familiares, como lo que han hecho, han solicitado apoyo de la Cancillería, apoyo del Gobierno Nacional, apoyo de la Gobernación. Ahorita tuvimos unos liberados por parte del gobierno de Venezuela, pero seguimos insistiendo que ellos no deben tener ningún preso de Colombia si no tienen ningún caso para poder colocarlos presos”.

Pidió al gobierno de Gustavo Petro que “hable urgentemente con Venezuela, para que los liberen”.

Además, agregó que se debe “seguir haciendo el trabajo presionando, yo como diputado lo he hecho en diferentes medios de comunicación, en mis redes sociales, he dicho que necesitamos que liberen a los colombianos que están presos en Venezuela sin justa causa”.

Por su parte, la canciller de Colombia asegura que continúa en diálogo con su homólogo venezolano, para la liberación de estos colombianos.