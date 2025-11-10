Defensoras de los derechos de la mujeres en Cúcuta alertan por acciones violentas contra el género

Cúcuta

Las acciones violentas contra las mujeres en Cúcuta tiene en alerta máxima a las lideresas y defensoras de los derechos humanos en zona de frontera.

María Cristina Vargas, consejera departamental de paz y defensora de los derechos de la mujer, indicó que ven “con mucha tristeza, con mucho dolor” lo que está pasando en esta zona de frontera, “porque estamos evidenciando que se está normalizando la muerte de las mujeres en Cúcuta, en Norte de Santander y en el Catatumbo. Para nadie es un secreto todo lo que está sucediendo, pero no vemos que las instituciones ni el gobierno local, departamental o nacional se pronuncie”.

Dentro de las víctimas del pasado fin de semana, se encuentra una menor de 16 años.

“Ya no hay respeto por la condición, ya no interesa si es adulta mayor, si es en estado de discapacidad, si es menores de edad, ya no hay respeto. Para nadie es un secreto que, lamentablemente, las mujeres están siendo utilizadas y manipuladas por las diferentes bandas criminales de nuestra ciudad. Eso es un secreto a voces”.

Pidió a todas las autoridades “tomar acciones, ya se deben tomar cartas en el asunto, porque ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra ciudad?”.

Pidió que se realice “una mesa interinstitucional que arrope a todas las instituciones y las líderes sociales principales de nuestra región, las líderes del Catatumbo, las líderes de Cúcuta, para que se pueda hacer un trabajo concreto. De nada sacamos con las campañas que se hacen desde la Secretaría de la Mujer, que no están dando resultados. Esa es la realidad. A las mujeres hay que arroparlas, hay que abrazarlas, hay que acompañarlas”.

Además, indicó que es preocupante que muchas de las lideresas, que defienden los derechos de la mujeres, están siendo constantemente amenazas por parte de grupos armados y bandas delincuenciales.