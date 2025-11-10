Estudiantes de El Guamo- Bolívar recibieron dotación tecnológica gestionada por Juliana Aray

Un total de 223 estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropesquera Manuel Padilla Polo, en el corregimiento de Robles (El Guamo, Bolívar), fortalecerán sus procesos de aprendizaje gracias a la entrega de equipos tecnológicos gestionados por la Representante a la Cámara Juliana Aray Franco, con el apoyo de la Embajada de Taiwán.

La dotación beneficiará a estudiantes desde grado tercero hasta grado once, quienes ahora contarán con más herramientas digitales para acceder a contenidos académicos, realizar investigaciones y desarrollar competencias tecnológicas.

Durante el acto de entrega, la congresista destacó que el acceso a la tecnología debe ser una realidad para todos los niños y jóvenes del departamento.

“En Robles hay talento, disciplina y ganas de aprender. Con estos equipos, estamos sembrando oportunidades para que la educación siga siendo el camino que transforme vidas. Este es el sentido de un Bolívar para Todos”, afirmó Aray Franco.

Aunque muchos de los beneficiarios no cuentan con acceso a equipos tecnológicos en sus hogares, los computadores entregados a la institución permitirán ampliar los espacios de aprendizaje digital y fortalecer los proyectos pedagógicos de la escuela.

La gestión hace parte del compromiso de la Representante por cerrar brechas educativas y conectar a las comunidades con la cooperación internacional, garantizando que más instituciones del departamento cuenten con herramientas que impulsen la calidad educativa y la innovación.

El acto de entrega contó con la presencia del Embajador de Taiwán en Colombia, Víctor Chu, el alcalde del municipio de El Guamo, Javier Angulo, docentes, estudiantes y representantes de la comunidad, quienes destacaron el impacto positivo de la gestión.