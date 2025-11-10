En el Huila ENEL Colombia impulsan proyectos avícolas para familias afectadas por la ola invernal

Neiva

En un esfuerzo conjunto por apoyar la recuperación económica de las comunidades más afectadas por la temporada de lluvias, la Gobernación del Huila y ENEL Colombia firmaron un convenio de cooperación que permitirá la entrega de unidades productivas a 526 familias damnificadas. La inversión total asciende a $1.837 millones y busca fortalecer la seguridad alimentaria y el desarrollo rural en los municipios más impactados por las inundaciones.

El proyecto beneficiará a familias de Aipe, Campoalegre, Gigante, Hobo, Palermo, Neiva, Rivera, Villavieja y Yaguará, quienes fueron priorizadas tras la evaluación realizada por los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo. Cada hogar recibirá dotaciones para la creación de granjas avícolas, incluyendo gallinas ponedoras, alimento concentrado, bebederos, comederos y materiales para la adecuación de galpones.

De acuerdo con el gobierno del Huila, contempla acompañamiento técnico permanente, capacitación en bioseguridad, administración familiar y comercialización de los productos, con una duración estimada de diez meses. El mandatario destacó que esta alianza es una oportunidad para fortalecer la economía campesina y brindar esperanza a quienes lo perdieron todo durante la emergencia climática.

Según Fernando Bautista, jefe de operaciones de, ENEL Colombia, comento que “resaltó que el convenio es un ejemplo de cómo la unión entre el sector público y privado puede generar soluciones sostenibles e inclusivas. Los alcaldes de los municipios beneficiados agradecieron la gestión, destacando que estas iniciativas representan una nueva oportunidad de progreso para las familias rurales que enfrentaron los estragos de la ola invernal”.