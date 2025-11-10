El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 11 de noviembre del 2025

El Pulso del Fútbol analiza las posibilidades de América y Santa Fe de clasificarse a cuadrangulares.

Harold Santiago Mosquera llena de ilusión a Santa Fe: esto necesita para clasificar a cuadrangulares / @SantaFe

Juan Cedeño

¿Tienen América y Santa Fe con qué pelear en las finales?

43:45

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la cantidad de equipos en los mundiales y su incremento a futuro. Steven dijo: “El Mundial es una fiesta de gala, y si usted no tiene el mejor traje, no puede ir de playera. Y los que no tienen traje, desentonan en la fiesta”. Sobre el tema César agregó: “Yo digo que la fiesta comienza con 48 equipos y después se va depurando, después se juegan dieciseisavos de final, octavos y todo vuelve a la normalidad”.

No olvide escuchar el audio del programa.

