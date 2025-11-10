El arte cartagenero fue el protagonista en la inauguración del I Salón de Arte Novembrino

Cartagena

Con una masiva asistencia de público y un ambiente lleno de color, creatividad y orgullo local, se inauguró ayer en el Museo Histórico de Cartagena el I Salón de Arte Novembrino, una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), en articulación con la Fundación Arte para la Vida (Artvi).

La ciudadanía disfrutó de una velada que reunió a artistas, gestores culturales y amantes del arte, quienes celebraron el talento local y la riqueza simbólica de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, reinterpretadas desde diversas técnicas artísticas.

Durante la apertura se anunciaron los artistas ganadores de esta primera edición; categoría Trayectoria: Miguel Francisco Burgos Ramos, ganador del estímulo de 10 millones de pesos. Y se entregaron menciones especiales a: Marco Antonio Barbosa Garcés, José Domingo Rodríguez Raffo y Carlos David Pérez Bolaños.

Por otro lado, en la categoría Emergente, Darwin Danilo Porta Sepúlveda, ganó un estímulo de 5 millones de pesos. Las menciones especiales fueron para: Kevin Javier Mendoza Álvarez, Rafael Segundo Moreno Polanco y María Andrea Rojas Gelis.

Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena, expresó: “El arte es una expresión profunda de lo que somos como ciudad. El I Salón de Arte Novembrino rinde homenaje a nuestra historia y a los creadores que, con su talento, mantienen viva la esencia de Cartagena”.

“Este espacio celebra la diversidad de miradas y reconoce el compromiso de los artistas con la memoria y la identidad de nuestro territorio. Invitamos a la ciudadanía a disfrutar de esta muestra que exalta nuestra cultura y nuestra creatividad”, señaló Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

El público podrá disfrutar de la exposición hasta el 28 de noviembre, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., con entrada libre.

Comité evaluador

El proceso de selección de las obras contó con un comité evaluador conformado por destacados profesionales del arte y la cultura:

-Muriel Angulo: Artista cartagenera con trayectoria nacional e internacional. Su obra explora las relaciones de poder que moldean la identidad y el territorio en el Caribe. Formada en artes en Colombia, Nueva York y México.

-Lisette Urquijo: Maestra en Artes Plásticas y Magíster en Desarrollo y Cultura. Docente e investigadora de la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde dirige la Fototeca Histórica de Cartagena.

-Lorena Guerrero: Doctoranda en Historia y Estudios Humanísticos. Coordinadora de educación del Museo Histórico de Cartagena, con amplia experiencia en gestión patrimonial y trabajo comunitario.

-Adineth Vargas: Historiadora y Magíster en Educación. Con experiencia en investigación y gestión cultural, ha trabajado con el Museo Histórico y el IPCC.

-Eduardo Hernández: Arquitecto y artista plástico, especialista en gestión cultural. Actual director del Museo de Arte Moderno de Cartagena “Enrique Grau”.

Artistas y obras seleccionadas

Estos son los artistas que exhiben sus obras en el I Salón de Arte Novembrino. Se resalta que en semanas pasadas participaron en tres encuentros de saberes con un enfoque histórico y simbólico.

-Categoría: Artistas con trayectoria

• Alexander Osorio Campo – Espeluque Cartagenero

• Carlos Andrés De la Rosa Palacios

• Carlos David Pérez Bolaños – Cartagena In-dependiente

• Egling Gregorio Meriño Gudiño – Tierra de Cangrejos

• Emir De Ávila Fabra – Escénica Festiva - Rituales Elementales

• Hernando Enrique Steel Mendoza – Mi disfraz de mambo loco

• José Domingo Rodríguez Raffo – Visión ancestral al presente de las fiestas novembrinas

• José María Martínez Vargas – Fiesta en el barrio después del bando

• Leansy Jesús Arias Petit – Alzheimer del arte y la cultura

• Marcel Hernando Reyes Olmos – Alegoría e independencia

• Marco Antonio Barboza Garcés – Un capuchón; muchos rostros

• Miguel Francisco Burgos Ramos – Cabildo abierto

• Rafael Andrés Bossio Acosta – Cuerpo festivo

• Wadith De Voz Marrugo – Pacto de Independencia-Categoría: Artistas emergentes

• Camilo Antonio Cárdenas Quinto – Congena

• Daniel Santiago Cáceres Suárez – Costurera

• Daniela Díaz Sanjuán – La Niña Emilia

• Darwin Danilo Porta Sepúlveda – Sssuena Buscapié

• Elayne Ceballos León – La esquina

• Harold Fuentes Cuestas – Metamorfosis del silencio

• Janeth Carolay Narci Reales – Colores en venta

• Juliana Burgos Flórez – Más allá de la orilla: barrio adentro

• Kevin Javier Mendoza Álvarez – Fachada 1811

• Lina Marcela Espinosa Torres – Una tarde más

• María Andrea Rojas Gelis – Memorias festivas

• Mauricio Andrés Uribe Martínez – Matices internos.

• Natalia Morales Ramírez – Aquí

• Rafael Segundo Moreno Polanco – Cart[ajena]

• Yolanda Isabel Martelo Villagrán – Fiestas populares

• Zuleimy Paola Carriazo Batista – Liturgia burlesca

El I Salón de Arte Novembrino es un homenaje al talento local, a las tradiciones que nos unen y al poder transformador del arte. Invitamos a todos los cartageneros y visitantes a recorrer esta exposición y celebrar, a través de los colores y las formas, la esencia viva de nuestra independencia.