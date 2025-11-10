Cabecilla financiero del frente Ismael Ruiz se entregó al Ejército en el Tolima

Tolima

Tras la presión ejercida por las tropas del Ejército Nacional entre las zonas rurales de Ibagué y Rovira, en el Tolima, se entregó a las autoridades el tercer cabecilla y financiero del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc.

Cansado de huir de las operaciones militares en los departamentos del Cauca y el Huila, este hombre llegó hasta Ibagué para entregarse voluntariamente a las tropas del Gaula Militar Tolima.

“Su entrega se hizo en el marco de las actividades de prevención contra la extorsión y el secuestro que realizaban nuestros soldados, buscando ser beneficiado con el programa del Gobierno Nacional de sometimiento a la justicia. Por ello, para proteger a su familia, entregó información de interés, especialmente sobre actividades ilícitas que realizaba”, indicó el coronel Andrés Vargas, comandante (e) de la Sexta Brigada.

El hombre quedó bajo protección del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia, para avanzar en el proceso oficial de su desmovilización.

“Una vez más, las tropas de la Sexta Brigada invitan a los miembros de todos los grupos al margen de la ley que delinquen en el país a que se sometan ante nuestras unidades en el departamento del Tolima y aprovechen las bondades de este programa liderado por el Ministerio de Defensa”, enfatizó el coronel Vargas.

A propósito del frente Ismael Ruiz, las autoridades aún ofrecen hasta 200 millones de pesos como recompensa por información que permita la captura de alias Chapolo, máximo cabecilla de esa estructura en el Tolima.