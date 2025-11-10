Asociación de médicos residentes recibió más de 100 denuncias por maltrato contra personal de salud

La Asociación Nacional Interna de Médicos Residentes informó que recibió 163 denuncias de maltrato en programas de formación médica y otras áreas de la salud.

Las denuncias las han realizado residentes, estudiantes de fonoaudiología, odontología y medicina general, egresados y retirados, quienes documentaron lo que vivieron

Estos casos corresponden a 11 ciudades, siendo Bogotá, Cali y Medellín, los lugares donde el fenómeno fue más frecuente. Abarcó a un total de 32 universidades, de las cuales, 60 casos se presentaron en instituciones públicas, 97 casos en privadas.

La violencia verbal y psicológica, junto a la sobrecarga, fueron las acciones más frecuentes.

Entre los datos, hay 20 denuncias sobre violencia basada en género, realizadas no solo por mujeres víctimas, sino también por hombres quienes fueron testigos de estas violencias, 11 casos de acoso sexual y 5 casos de discriminación por raza, orientación sexual, y además, aparecen 12 relatos de ideación o intento de suicidio asociados directamente a las situaciones de maltrato vivido durante la residencia.

“Con estos resultados, tenemos como objetivo evidenciar que no corresponden a casos aislados, sino que se trata de un fenómeno estructural y que, por ende, necesita de cambios culturales, pero también por parte de las instituciones y entes de control”, señala la asociación.

La sistematización de estas denuncias canalizadas por correo electrónico fue supervisada por el ministerio de educación, para asegurar su veracidad.