Veolia llevó Ecotienda sostenible y jornada de limpieza a Ciudadela 2000

Veolia, comprometida con la sostenibilidad ambiental de las comunidades de Cartagena y la región, continúa ejecutando soluciones concretas que impulsan la transformación ecológica.

En esta ocasión, la empresa realizó una gran jornada de limpieza en la comunidad de Ciudadela 2000, una actividad desarrollada en coordinación con los líderes comunales, quienes motivaron a los residentes a participar activamente en la Ecotienda Sostenible, iniciativa que promueve el intercambio de materiales aprovechables por alimentos no perecederos.

Gracias a esta jornada, se logró impactar positivamente a más de 380 personas de la comunidad.

En la Ecotienda se recolectaron 810 kilos de materiales aprovechables como plástico, PET, cartón, papel y aluminio, mientras que durante la limpieza integral se retiraron 24 toneladas de residuos, se intervinieron 2.673 metros cuadrados de zonas verdes con corte de césped y se realizaron 42 podas de árboles.

El gerente (e) de Veolia Aseo Cartagena, Juan Carlos Quintero Naranjo, destacó el compromiso y apoyo de todos los colaboradores que participaron en esta actividad social y ambiental.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la compañía con la sostenibilidad de las comunidades dentro de su área de prestación, incentivando la regeneración de los recursos y aportando a la seguridad alimentaria mediante el intercambio de alimentos por materiales aprovechables, al tiempo que se garantiza a los cartageneros espacios limpios, seguros y recuperados.

Con acciones como esta, Veolia continúa liderando iniciativas que contribuyen a la transformación ecológica y a la sostenibilidad ambiental de las comunidades, asegurando un entorno más saludable para todos los habitantes de Ciudadela 2000.