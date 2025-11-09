Un muerto y tres heridos deja accidente en la vía al Mar: se entregó conductor involucrado

El accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este sábado en el kilómetro 71 en la vía al Mar, sentido Barranquilla – Cartagena, a la altura del municipio de Juan de Acosta. Allí una persona perdió la vida y tres más resultaron heridas.

La Policía indicó que en el hecho se vieron involucrados dos vehículos, una camioneta y un vehículo, cuyo conductor, identificado como Jorge Eliécer Molina, de 58 años, perdió la vida.

Se entregó conductor involucrado

Inicialmente, se había dado a la fuga el conductor de la camioneta, quien había realizado una maniobra de adelantamiento indebido, invadió el carril contrario y colisionó de frente con el vehículo registrándose el accidente de tránsito.

En horas de la noche de este sábado, la Policía reportó que esta persona se entregó a las autoridades en la Subestación de Policía Playa Mendoza y fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el debido proceso.