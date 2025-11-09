Un muerto y tres heridos deja accidente en la vía al Mar: se entregó conductor involucrado
Según la Policía, el accidente de tránsito se registró por una “maniobra indebida de adelantamiento”.
El accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este sábado en el kilómetro 71 en la vía al Mar, sentido Barranquilla – Cartagena, a la altura del municipio de Juan de Acosta. Allí una persona perdió la vida y tres más resultaron heridas.
La Policía indicó que en el hecho se vieron involucrados dos vehículos, una camioneta y un vehículo, cuyo conductor, identificado como Jorge Eliécer Molina, de 58 años, perdió la vida.
Se entregó conductor involucrado
Inicialmente, se había dado a la fuga el conductor de la camioneta, quien había realizado una maniobra de adelantamiento indebido, invadió el carril contrario y colisionó de frente con el vehículo registrándose el accidente de tránsito.
En horas de la noche de este sábado, la Policía reportó que esta persona se entregó a las autoridades en la Subestación de Policía Playa Mendoza y fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el debido proceso.