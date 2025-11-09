‘Potro’ fue detenido como presunto cabecilla militar del Clan del Golfo en el sur de Bolívar

En el marco de la operación Agamenón, la Policía Nacional de Colombia a través de su grupo GAULA, en coordinación con inteligencia policial, Ejército Nacional (BINAR) y la Armada Nacional (RINCA), lograron la captura por orden judicial de Jonier Alexander Giraldo Machado, conocido con los alias de “Potro” o “Junior”, presunto cabecilla militar de la subestructura Erlin Pino Duarte del “Clan del Golfo”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento se llevó a cabo en zona urbana del municipio de Guaranda, departamento de Sucre, como resultado de labores de inteligencia y seguimiento adelantadas por los uniformados en esta región del país.

Alias “Potro” figuraba en el cartel de los más buscados del departamento de Bolívar, publicado el 25 de febrero de 2025, y era requerido por los delitos de extorsión, concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

De acuerdo con las investigaciones, este individuo tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años, durante los cuales habría sido encargado de dinamizar el cobro de extorsiones mediante la modalidad clásica, afectando a palmeros, mineros, ganaderos y la comunidad en general. Asimismo, se le señala de ser determinador de homicidios en el sur del departamento de Bolívar.

El detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente y en las próximas horas un juez de la república definirá su situación judicial.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó que “en lo corrido del año se han realizado 29 afectaciones al “Clan del Golfo”, en las cuales se ha logrado la captura de 48 de sus integrantes, entre ellos 8 cabecillas”.

Con esta importante captura, la Policía Nacional de Colombia asesta un golpe contundente a la estructura criminal Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo, debilitando su accionar delictivo y reafirmando el compromiso de la Fuerza Pública con la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del Caribe colombiano.