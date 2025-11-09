Cartagena

Pescador desapareció en Magangué y fue hallado muerto en Calamar: había caído al río Magdalena

Los restos mortales fueron enviados a la morgue de Medicina Legal en Cartagena

Kevin Smith Pérez Vergara, natural de Palmito- Sucre, tenía 32 años cuando cayó a las aguas del río Magdalena en jurisdicción de Magangué, mientras realizaba una faena de pesca.

Frente a su deceso, Caracol Radio conoció que el hoy difunto había desaparecido en el barrio Girardot sector ‘El Chorro’, y permaneció en las aguas hasta ser hallado sin vida kilómetros río abajo en el municipio de Calamar, cerca al punto donde inicia el Canal del Dique.

Por ahora las autoridades investigan y será la fiscalía quien determine si la muerte fue por inmersión, o hubo otra circunstancia que terminó dejando el trágico desenlace.

Caracol Radio
