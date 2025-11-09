Cartagena

Patrullajes con Infantería de Marina y Policía buscan frenar retenes de “plata o agua” en Cartagena

El distrito recordó que estas prácticas no son permitidas en la ciudad

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, en coordinación con la Infantería de Marina y la Policía Metropolitana, adelanta intensos operativos en distintos barrios y sectores de la ciudad para contrarrestar la presencia de los denominados retenes ilegales conocidos como ‘plata o agua’.

Estas acciones buscan garantizar la tranquilidad y la movilidad de los ciudadanos, ante los reportes de personas que obstaculizan las vías públicas, exigen dinero o arrojan agua y otros elementos a conductores y transeúntes.

El secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández, explicó que estos operativos responden a las directrices del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

“Hay una directriz del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, y es mantener las caravanas de seguridad a lo largo y ancho de la ciudad, incluidas sus zonas corregimentales. Le recordamos a la ciudadanía que estos retenes están prohibidos y, precisamente por eso, estamos haciendo control, porque queremos que la gente pueda circular de manera tranquila y que se sienta segura”, enfatizó Hernández.

El Distrito recuerda que, mediante el Decreto 2109 del 8 de octubre de 2025, se establecieron medidas de orden público durante las Fiestas de Independencia, entre ellas la prohibición expresa de:

1. Obstaculizar vías públicas mediante los llamados “retenes” realizados por particulares.

2. Arrojar sobre personas o vehículos bolsas o globos de agua, líquidos, espumas o sustancias colorantes, sin consentimiento previo.

El cumplimiento de estas disposiciones se continuará verificado por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, con apoyo de la Infantería de Marina y la Policía Metropolitana, a través de patrullajes constantes, control a motocicletas y vehículos, registro a personas y verificación de antecedentes en los sectores priorizados.

El Gobierno distrital reafirma su compromiso con la seguridad y convivencia durante las festividades, enviando un mensaje claro: “No se permitirá que la intimidación, la ilegalidad ni el desorden empañen nuestras Fiestas de Independencia. Cartagena celebra en paz y con respeto”, afirmó el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan las normas podrán ser sancionados conforme al Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016), incluyendo multas y, en el caso de menores de edad, el traslado ante la Policía de Infancia y Adolescencia y el ICBF.

