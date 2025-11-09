Juez ordenó cárcel a ‘Samuelito’ en Cartagena: lo señalan de ser sicario para el Clan del Golfo

Por petición de una fiscal especializada de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Samuel David Paternostro Mercado, alias Samuelito o Jhon Deivis, presuntamente implicado en varios crímenes ocurridos en Cartagena.

La Fiscalía General de la Nación cuenta con elementos materiales probatorios en los que se evidencia que el procesado, de 21 años, cumpliría el rol de sicario para el Clan del Golfo.

Uno de los crimines que se le atribuyen a ‘Samuelito’, se registró el 7 de junio de 2023 cuando, en compañía de otras personas, habría disparado contra un hombre y una mujer, en el barrio Chiquinquirá. En el ataque resultó herida una tercera persona quien departía con la pareja.

Por estos hechos, el procesado fue imputado como posible responsable de los delitos de concierto para delinquir, homicidio y tentativa de homicidio, ambas conductas agravadas.

También deberá responder por su eventual participación en fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Cargos que fueron rechazados. En cumplimiento de una orden judicial la Policía Nacional capturó a alias Samuelito el pasado 23 de octubre en la localidad de Suba (Bogotá).