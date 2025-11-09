Francia está decidida a ‘combatir’ el narcotráfico, afirma el canciller desde Colombia

El ministro francés para Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, participa en una rueda de prensa conjunta con el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, el 21 de julio de 2025 en Kiev, Ucrania. (Foto de Vitalii Nosach/Global Images Ucrania vía Getty Images) / Global Images Ukraine

El jefe de la diplomacia de Francia, Jean-Noël Barrot, aseguró en la cumbre CELAC en Santa Marta, la determinación de que su gobierno esta listo para “combatir” el tráfico de drogas, que “inunda” Europa, especialmente mediante la creación de una academia dedicada al tema en América Latina.

“Estamos decididos a combatir a estos tráficos de todo tipo, no solo el narcotráfico, que plantean cuestiones de salud pública para nuestro país, pero también de seguridad para las francesas y los franceses”, afirmó el ministro.

Barrot aseguró que Francia no solamente es “espectadora de la explosión del narcotráfico en América Latina, en el Caribe, sino también en Europa”.

“No solo vemos cómo la droga nos inunda, sino también cómo los narcotraficantes se desplazan e instalan laboratorios. (...) Todo esto debe cesar”, declaró, rodeado de un importante dispositivo de seguridad.

El gobierno francés prevé abrir una academia regional para la lucha contra el narcotráfico

El gobierno francés prevé abrir una academia regional para la lucha contra el crimen organizado, con sede en República Dominicana, que ofrecerá cursos a investigadores y funcionarios de aduanas.

Este programa de capacitación está previsto para el próximo año en cooperación con otros países de la región y “en particular con Colombia.

Barrot también mencionó un reciente acuerdo de extradición entre Francia y Colombia para “narcocriminales de ambos lados”, que espera sea aprobado por los parlamentos de los dos países.

“Francia está presente con sus territorios de ultramar en primera línea” de estas operaciones militares que “se han apartado de las normas del derecho internacional y del derecho marítimo”, subrayó el ministro.