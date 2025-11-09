Fernando Carrillo pide que la transformación digital se base en democracia y transparencia

Santa Marta

En el foro empresarial de América Latina – Unión Europea, organizado por CAF y el BID, que se da en paralelo a la Cumbre CELAC - UE, el vicepresidente de Prisa Media Fernando Carrillo hizo un llamado a repensar el papel de la digitalización en América Latina, advirtiendo sobre los riesgos que supone un avance tecnológico sin bases éticas ni formación ciudadana.

Carrillo, quien participó en el panel sobre infraestructura digital y transformación productiva, aseguró que la región enfrenta un doble desafío: conectar los territorios, pero también conectar principios y valores.

“Hay que conectar muchos cables, sí, pero también hay que conectar valores de democracia, transparencia y rendición de cuentas. El desarrollo sin Estado de derecho no funciona”, enfatizó.

UN RIESGO PARA LA DEMOCRACIA

El directivo de Prisa Media señaló que la digitalización ha pasado de ser una oportunidad extraordinaria a representar riesgos altos para la democracia y el periodismo profesional, especialmente por la falta de alfabetización digital en amplios sectores de la población.

“Entramos al mundo digital sin capacitación, sin límites éticos, y eso abre la puerta a la desinformación. Hoy el primer poder global es el poder tecnológico, y muchas veces se ejerce sin control (...) las empresas tecnológicas ya no son simples actores económicos. Son verdaderos laboratorios de poder y les corresponde participar de este debate con responsabilidad”, sostuvo.

También destacó la importancia del acuerdo Global Gateway entre Europa y América Latina, que impulsa proyectos conjuntos de digitalización, pero insistió en que estos deben tener “alma y propósito humano”, más allá de la parte técnica.

“Colombia tiene las condiciones geográficas e infraestructura para ser un epicentro de la digitalización regional, pero no se trata solo de cablear el continente, sino de fortalecer las capacidades blandas: educación, ética, pensamiento crítico y uso responsable de la inteligencia artificial”, afirmó.