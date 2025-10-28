El panorama de la fuga de presos en las cárceles de Colombia que custodia el Inpec

La fuga de presos en cárceles de Colombia es una realidad que no deja de ser muestra, una vez más, de fallas del sistema penitenciario: vigilancia, falta de capacidad tecnológica, de infraestructura y centros de reclusión con hasta 400 años de antigüedad.

Caracol Radio conoció de primera mano información del Instituto Penitenciario y Carcelario que da cuenta de que, durante el 2025 se han presentado 13 fugas de personas privadas de la libertad por diferentes delitos.

13 fugas en 2025:

Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá, incluye Reclusión Especial y Justicia y Paz - La Picota en Bogotá: 2

Establecimiento Penitenciario de Media Seguridad de Pereira: 2

Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tumaco: 2

Establecimiento Penitenciario de Media Seguridad de Arauca: 2

Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué - Picaleña: 1

Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Jamundí: 1

Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Chiquinquirá: 1

Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Pasto: 1

Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad El Barne - Combita: 1

Fuga de presos en los últimos 5 años:

2020: 34 fugas

2021: 15 fugas

2022: 19 fugas

2023: 10 fugas

2024: 13 fugas

2025: 12 fugas