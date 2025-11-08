Dos hombres capturados por homicidio en el centro de Medellín tras seguimiento con cámaras del 123

Medellín, Antioquia

Dos hombres de nacionalidad venezolana fueron capturados en la madrugada de este sábado en el sector de La Candelaria, en el centro de Medellín, luego de ser señalados por las autoridades como presuntos responsables de un homicidio ocurrido en la zona. La reacción se dio tras una alerta detectada por los visualizadores del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 123, que permitió seguir en tiempo real los movimientos de los sospechosos y orientar a las patrullas que se encontraban en el cuadrante.

El monitoreo continuo facilitó que los uniformados interceptaran a los dos hombres cuando intentaban huir del lugar de los hechos. La Policía confirmó que se trató de una acción articulada entre las cámaras del 123, la comunidad y las unidades en terreno.

Armas incautadas y situación migratoria irregular

Durante el procedimiento, los policías realizaron el registro a los capturados y les incautaron dos armas blancas, un cuchillo y una navaja, que habrían sido utilizadas en el ataque. Tras las verificaciones posteriores, las autoridades establecieron que ambos extranjeros se encontraban de manera irregular en el país.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá la judicialización por homicidio y por las posibles infracciones migratorias detectadas. Las autoridades resaltaron que el caso es un ejemplo del impacto de la videovigilancia en la atención de hechos de violencia en zonas de alta afluencia como el centro de la ciudad.