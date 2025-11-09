Diputado Zaith Adechine lideró debate sobre violencia animal en Asamblea de Bolívar

Un animado debate se presentó en la Asamblea Departamental de Bolívar durante la citación a la Secretaria de Desarrollo Económico, Angélica Villalba, cuando el diputado Zaith Adechine cuestionó la falta de recursos destinados a la defensa y protección animal en el presupuesto del departamento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El debate surgió al evidenciarse que los programas de bienestar animal, que dependen directamente de esa Secretaría, al parecer, no contaban con asignación presupuestal para la vigencia actual.

“La Ley 2385, ratificada por la Corte Constitucional, prohibió las corridas de toros, corralejas, peleas de gallos y otras actividades de violencia animal, y yo no veo presupuesto en la Gobernación para implementar esta norma”, enfatizó el diputado Adechine, quien ha sido una de las voces más activas en la defensa de los animales en el departamento.

Ante la observación, la Secretaria Villalba defendió la gestión realizada durante los dos primeros años de gobierno:

“En los primeros dos años ya cumplimos la meta de atención en El Guardián para los cuatro años, y además hemos puesto en marcha una escuela de cuidado animal en los colegios”, afirmó la funcionaria.

No obstante, Adechine insistió en que la aplicación efectiva de la norma requiere respaldo financiero por parte del departamento:

“Esto es una responsabilidad de la Secretaría, y esto se hace con recursos. Las alcaldías no tienen la capacidad de prohibir estas actividades debido al arraigo cultural que tienen. Yo soy animalista, y voy a estar muy pendiente de este tema durante el próximo año”, puntualizó.

El desarrollo de esta sesión en la Duma Departamental, puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer la política departamental de protección animal y de garantizar recursos para la implementación de la Ley 2385 de 2024, que marca un nuevo precedente en la lucha contra la violencia hacia los animales en Colombia.