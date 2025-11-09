Cartagena

De varios machetazos mataron a joven en una gallera del barrio Cerros de Albornoz

El crimen no deja personas capturadas

Colprensa

En el barrio Cerros de Albornoz, Sector Colinas de Villa Barraza, se presentó el deceso de Jesús David Arteaga Díaz de 19 años, natural de Cartagena, quien recibió varias heridas con arma blanca, siendo trasladado a un centro asistencial, donde falleció.

Al parecer, los hechos se habrían presentado cuando la víctima se encontraba departiendo con varios amigos en la gallera, y participó en una riña con machete, llevando la peor parte.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación. El crimen no deja personas capturadas.

