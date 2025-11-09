Cemento País consolida presencia en el departamento de Córdoba

Cemento País continúa consolidando su presencia en esta importante zona del departamento de Córdoba, gracias a la calidad, confianza y compromiso que caracterizan su producto.

La marca se ha posicionado con fuerza en el mercado local, impulsada por el esfuerzo constante de ofrecer lo mejor a sus clientes y contribuir al desarrollo regional.

“Estamos muy contentos de haber podido consolidar nuestra presencia en Sahagún”, expresó Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País.

“La calidad de nuestro cemento es reconocida en toda la región, y seguimos firmes en el compromiso de ofrecer productos de alto desempeño que impulsen el crecimiento y progreso de nuestras comunidades”.

La expansión de Cemento País en Sahagún representa un paso más en su propósito de fortalecer su cobertura y continuar brindando soluciones confiables y duraderas para la construcción del futuro del Caribe colombiano.