Capturado ‘El Pillo’ por presunto robo de bicicleta en el barrio Bocagrande

En el marco de operativos contra los delitos de impacto, como el hurto en diversas modalidades, la Policía Nacional en Cartagena a través de las patrullas de vigilancia logró la captura de un hombre conocido como ‘el Pillo’ de 30 años edad, natural de Cartagena, por el delito de hurto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El operativo se llevó a cabo gracias al oportuno aviso de la víctima y la rápida reacción policial, donde se intercepta a alias ‘el Pillo’, quien huía del lugar de los hechos con una bicicleta presuntamente hurtada minutos antes mediante el factor oportunidad.

Es de anotar que la bicicleta recuperada tiene un valor superior a los 10 millones de pesos y fue robada en el barrio Bocagrande. La víctima agradeció a la Policía Nacional por la oportuna reacción.

Al capturado le registran seis (6) anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto (2016, 2025), extorsión (2013), porte ilegal de armas de fuego (2016), lesiones personales (2024) y violencia intrafamiliar (2016).

El indiciado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien lo presentará ante un Juez para que le defina su situación jurídica.

“Continuamos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Por ello, reiteramos el llamado a la ciudadanía para que denuncie y colabore con las autoridades, con el propósito de lograr la captura y judicialización de quienes incurren en conductas que afectan la seguridad y la convivencia”, manifestó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.