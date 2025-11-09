CAF anunció inversión por US$300 millones para plan aeroportuario en Colombia

Durante el Foro Empresarial ALC-UE, en Santa Marta, en medio del encuentro de la Celac, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF),bla modernización y ampliación del sistema aeroportuario de Colombia, para el plan estratégico 2025 - 2030.

Según la entidad, esta financiación se canalizará a través de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), y espera que el Gobierno Nacional impulsé la modernización aeroportuaria de Colombia y garanticé los recursos para ampliar la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta, una obra histórica y transformadora para el desarrollo de la región Caribe.

Uno de los proyectos más importantes se realizará en Santa Marta

Uno de los proyectos más destacados será la ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta, obra que es considerada clave para el desarrollo del Caribe colombiano.

Según afirmaron, esta iniciativa tendrá una inversión superior a US$100 millones y permitirá operar aeronaves de mayor capacidad, fortalecer las rutas internacionales y consolidar a Santa Marta como un destino turístico de categoría global.

“Hoy es un día importante para Colombia y para Santa Marta. Con esta inversión al sistema aeroportuario del país estamos ampliando pistas y modernizando radares, lo que tendrá un impacto directo en la reducción de distancias, el aumento de la capacidad turística y la mejora de la conexión de Colombia con el mundo”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

El financiamiento también contempla la modernización tecnológica y de radares en todo el territorio nacional, con el objetivo de mejorar la seguridad operacional y la eficiencia del transporte aéreo.

“La ampliación de la pista es el paso necesario para consolidar a Santa Marta como un destino turístico de categoría internacional y un punto estratégico de conectividad para el Caribe colombiano”, aseguraron desde la CAF.