Una avioneta sufrió una emergencia en el aeropuerto las Brujas de Corozal/ Imagen d e referencia

Sincelejo

Una aeronave de matrícula HK-5061 G, perteneciente a una aerolínea privada, que intentaba aterrizar en el aeropuerto Las Brujas de Corozal, Sucre.

La aeronave , que provenía del aeródromo Los Pozos de San Gil, en Santander, al parecer presentó fallas en el sistema de aterrizaje, lo que obligó al piloto a maniobrar para evitar una tragedia, según le contaron a Caracol Radio fuentes de la empresa Air Plan .

Según los reportes iniciales, no se registraron heridos entre los cuatro pasajeros y los dos tripulantes que ocupaban la aeronave.

La Aeronáutica Civil y la empresa Airplan, operadora del aeropuerto de Corozal, adelantan las investigaciones para determinar las causas exactas del incidente.

Un Solo vuelo de Setena, con destino a Bogotá, fue cancelado por obstrucción en la pista, sin embargo, la terminal aérea opera con normalidad, indicaron las mismas fuentes.

Se espera que la Aeronáutica Civil entregue un informe más detallado sobre este incidente.