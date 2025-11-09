Asesinan a exconcejal y comerciante en zona rural de Nariño

Nariño, Antioquia

El Oriente antioqueño enfrenta un nuevo hecho de violencia. En zona rural de Nariño, municipio vecino de Sonsón, fue asesinado el comerciante y exconcejal conservador Luis Fernando Ocampo, conocido como “Gurre” o “Gurrumina”, reconocido en la región por su actividad comercial en el gremio de chivas y escaleras.

El crimen ocurrió en la tarde de este sábado y encendió alarmas sobre el deterioro del orden público en la subregión. Su muerte se suma a advertencias previas de líderes sociales y organizaciones como Corpades, que han alertado sobre la reconfiguración de actores armados y el riesgo para las comunidades rurales, sin que hasta ahora se hayan tomado medidas contundentes.

En días recientes, habitantes de la zona denunciaron la presencia de un grupo armado ilegal fuertemente armado, incluso con armas de largo alcance, que habría generado tensión y temor en varias veredas de Sonsón y Nariño. Estas alertas no habían recibido respuesta efectiva de las autoridades locales ni departamentales.