Accidente en una construcción de Manzanillo del Mar: obrero falleció tras caer de un piso ocho

Cuando realizaba su labor como ayudante de albañilería en una construcción de Manzanillo del Mar, zona norte de Cartagena, Rafael Antonio Rodríguez de 33 años, murió tras caer de un piso ocho.

Lo que se conoció frente a este fatal desenlace, es que el hoy difunto por hechos que son materia de investigación, se fue al vacío desde la considerable altura y sufrió múltiples lesiones que no le permitieron seguir con signos vitales, pese a que alcanzó a ser ingresado al Hospital Serena del Mar.

Sus familiares pidieron a las autoridades indagar sobre el suceso, toda vez que se habrían cometido negligencia al momento de prestarle atención médica, y conducirlo al centro asistencial. Entre tanto, el finado residía en el barrio San José de los Campanos y trabajaba en la obra hace seis meses.