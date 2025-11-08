Talento cartagenero brilló en escenarios de España con Cuarteto de Cuerdas Súbito

Con orgullo y emoción, el Cuarteto de Cuerdas Súbito culminó una destacada participación en el intercambio cultural “El Caribe en la Península: diálogo entre dos culturas”, realizado en Casarabonela, Málaga (España).

Este encuentro internacional permitió exaltar la diversidad, la identidad y el poder transformador de la música.

Integrado por Stefany del Carmen Pérez Pitalua, Juan David Olivares Hernández, César Augusto Martínez Herrera y Lucas Daniel Caly Torres, el cuarteto representó a Colombia y al Caribe con un repertorio que fusionó obras académicas y piezas tradicionales de la música nacional.

Este viaje artístico fue posible gracias al apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), y la Fundación Tocando Puertas, quienes apostaron por la promoción del talento local y la proyección internacional de los jóvenes músicos cartageneros.

“El público español recibió nuestra música con una calidez inmensa. Vivimos un verdadero diálogo cultural entre dos orillas unidas por el arte”, expresó Stefany Pérez Pitalúa, Violista del Cuarteto de Cuerdas Súbito.

Durante su estancia en España, los integrantes del cuarteto participaron también en espacios de intercambio artístico, compartiendo con músicos, gestores y comunidades locales experiencias sobre los procesos de formación y creación musical en Cartagena de Indias.

El Cuarteto de Cuerdas Súbito agradece profundamente a las entidades e instituciones que hicieron posible este viaje, especialmente al IPCC, la Alcaldía de Cartagena y la Fundación Tocando Puertas, por su compromiso con la cultura y el fortalecimiento del arte cartagenero en escenarios internacionales.

Con cada presentación, el grupo reafirma su misión de llevar la identidad musical del Caribe colombiano al mundo, demostrando que la música es un lenguaje universal que une pueblos y corazones.