“Si hubo una equivocación, podría pedir perdón”: Ibáñez a Petro por el Palacio de Justicia

JUSTICIA

En un auditorio de la Corte Constitucional, el magistrado y presidente Jorge Enrique Ibáñez convocó a un conversatorio para dialogar sobre los hechos del Palacio de Justicia que este año cumplen 40 años.

El magistrado ha sido enfático en asegurar que el Holocausto fue un hecho fatídico, en el que sus principales responsables fueron la guerilla del M-19, por la toma, y el Ejército Nacional, por la retoma.

En ese sentido, indicó que si bien ya se han ejecutado algunas condenas en contra de militares, ahora los exintegrantes del M-19 también podrían incluso aportar a la verdad, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

“Él escribió un libro en su época sobre este tema. Adicionalmente, estaba privado de la libertad por una razón distinta en los momentos que ocurrieron los hechos, según lo han explicado. Pero adicionalmente, tuvo conocimiento de la preparación. Según tenemos entendido, yo no tengo esa información fidedigna”, indicó el magistrado.

Asimismo, en temas de perdón, el magistrado considero que es una opción que el podría traer consuelo a las víctimas.

“Pero sabiendo él, por haber sido integrante de esa organización, ¿qué fue lo que sucedió? podría ayudarnos a decir la verdad y adicionalmente si hubo una equivocación también podría impedir y ofrecer según el caso perdón a la sociedad colombiana”, aseguró al terminó de su intervención.

“Muchos interrogantes siguen sin respuesta”, presidente de la Corte sobre el Palacio de Justicia

Cuatro décadas después de la tragedia del Palacio de Justicia, las palabras del magistrado Jorge Enrique Ibáñez resonaron como un llamado urgente a la verdad.

En su intervención en la Universidad Externado de Colombia, el jurista subrayó que, pese al paso del tiempo, los principales interrogantes sobre lo ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 siguen sin resolverse.

“El Estado fue condenado por sus omisiones y excesos, pero muchos de los responsables nunca fueron investigados. Hay verdades que aún permanecen en la penumbra”, afirmó Ibáñez, al referirse a los 94 muertos, los 11 magistrados asesinados y los desaparecidos cuyo paradero sigue siendo incierto.

Entre los vacíos el magistrado mencionó varios puntos críticos:

¿Por qué se levantó la vigilancia del Palacio de Justicia días antes de la toma, dejando el edificio desprotegido frente al ataque del M-19?

¿Quién dio la orden de ejecutar una retoma militar tan desproporcionada, con el uso de tanques, ametralladoras y granadas en un escenario lleno de civiles?

¿Por qué se ignoraron los llamados de cese al fuego de los magistrados y del Congreso, que buscaban evitar una masacre?

¿Qué ocurrió realmente con los desaparecidos y por qué muchos cuerpos fueron entregados sin identificación plena?

¿Qué papel tuvo el narcotráfico, especialmente el Cartel de Medellín, en la planificación o financiación de la toma, y por qué nunca se adelantó una investigación seria al respecto?

¿Por qué se destruyeron o desaparecieron pruebas clave, impidiendo una reconstrucción veraz de los hechos?

“Muchos de esos interrogantes no tienen aún respuesta y eso demuestra que el país no ha contado toda la verdad. La ausencia de verdad amplifica la violencia en el tiempo.”