Operación de TransCaribe en Cartagena tendrá novedades por Fiestas de Independencia

TransCaribe informa a sus usuarios que su operación tendrá algunas modificaciones durante las Fiestas de la Independencia de Cartagena de Indias, especialmente, en los días declarados cívicos mediante el Decreto 2151 de 2025, expedido por la Alcaldía de Cartagena.

Además, se prevén algunos desvíos importantes el día jueves 13 de noviembre, por el Desfile de la Independencia en la Avenida Santander. “Invitamos a los cartageneros a movilizarse en TransCaribe durante estas celebraciones, y a hacerlo con cultura y respeto, y vivir sanamente nuestras festividades”, indicó Ercilia Barrios Flórez, gerente de la entidad.

Estos serán los horarios y cambios en la operación de TransCaribe entre el lunes 10 al lunes 17 de noviembre de 2025

Lunes 10 de noviembre

El sistema operará con su horario y oferta habituales para días hábiles.

Rutas troncales y pretroncales: 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Rutas alimentadoras: 4:30 a.m. a 10:40 p.m.

Ruta T101 operará hasta las 9:30 p.m.

Martes 11 de noviembre

Día cívico, de acuerdo al Decreto 2151 de 2025

Operaremos con horario y oferta de día sábado

Rutas troncales y pretroncales: 5:30 a.m. a 8:30 p.m.

Rutas alimentadoras: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

No operarán las rutas A111, C017, C018, ni la extensión de la ruta X106 hacia la Gobernación de Bolívar. Ruta T100E opera solo hasta la 1:00 p.m.

Miércoles 12 de noviembre

El sistema operará con su horario y oferta habituales para días hábiles.

Rutas troncales y pretroncales: 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Rutas alimentadoras: 4:30 a.m. a 10:40 p.m.

Ruta T101 operará hasta las 9:30 p.m.

Jueves 13 de noviembre de 2025

Día cívico, de acuerdo al Decreto 2151 de 2025

Operaremos con horario y oferta de día sábado

Rutas troncales y pretroncales: 5:30 a.m. a 8:30 p.m.

Rutas alimentadoras: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

No operarán las rutas: A111, C017, C018, ni la extensión de la ruta X106 hasta la Gobernación de Bolívar. Ruta T100E opera solo hasta la 1:00 p.m.

Importante: La Ruta T102 tendrá desvíos, debido al Desfile de Independencia, los cuales se informarán oportunamente.

Viernes 14 de noviembre de 2025

Día cívico, de acuerdo al Decreto 2151 de 2025

Operaremos con horario y oferta de día domingo / feriado

Rutas troncales y pretroncales: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Rutas alimentadoras: 5:30 a.m. a 9:30 p.m

No operarán las rutas: A111, C017, C018, A102, T100E, ni la extensión de la ruta X106 hacia la Gobernación de Bolívar.

Sábado 15 de noviembre de 2025

Operaremos con horario y oferta de día sábado

Rutas troncales y pretroncales: 5:30 a.m. a 8:30 p.m.

Rutas alimentadoras: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

No operarán las rutas: A111, C017, C018, ni la extensión de la ruta X106 hasta la Gobernación de Bolívar. Ruta T100E opera solo hasta la 1:00 p.m.

Domingo 16 y lunes 17 de noviembre de 2025

Operaremos con horario y oferta de día domingo / feriado

Rutas troncales y pretroncales: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Rutas alimentadoras: 5:30 a.m. a 9:30 p.m

No operarán las rutas: A111, C017, C018, A102, T100E, ni la extensión de la ruta X106 hacia la Gobernación de Bolívar.