Nuevos liderazgos: Mamdani, Jetten y la realidad de América Latina

En Hora20 el análisis a nuevos liderazgos, el resultado de recientes elecciones que demostrarían el peso que están teniendo nuevas figuras en la política en medio de una creciente radicalización y polarización política. El debate también sobre lo que busca el electorado, lo que representa la construcción de nuevos líderes, el poder de la comunicación política y de cómo están las cosas en Estados Unidos, Europa y América Latina.

Lo que dicen los panelistas

Camilo Granda, politólogo, economista, consultor y exalto consejero presidencial para las comunicaciones, planteó que la elección en Nueva York es atípica en EE. UU., “mientras en Nueva Jersey y Virginia los demócratas más centristas ganaron, en Nueva York Mamdani triunfó con un movimiento hacia la izquierda, consolidado al vencer en la primaria a Andrew Cuomo”. En esa medida, resaltó que el resultado refleja un relevo generacional en el Partido Demócrata y el cansancio con la vieja política, “Mamdani hizo campaña cercana, de calle, reconectando con votantes. Además la elección tuvo la mayor participación electoral en Nueva York en más de 60 años”.

Destacó que Mandani plantea propuestas con una dosis de populismo: transporte público, guarderías gratuitas, y congelamiento de arriendos, “en ciudades como Nueva York, París o Londres, estas promesas generan expectativa, pero su cumplimiento es incierto. El populismo sigue siendo atractivo en ambos extremos del espectro político. Esta elección se inscribe en un contexto global donde el populismo, de izquierda o derecha, muestra un auge y éxito crecientes sin importar la ideología”.

Para Augusto Reyes, estrategia político, director de la firma Poder&Poder, magíster en comunicación Política y Gobernanza estratégica, la estrategia comunicacional que llevó al triunfo de Mamdani no es nueva, “Alexandra Ocasio-Cortez la aplicó antes en Nueva York, pero ahora se suma el uso de TikTok e Instagram como ingrediente diferencial.

También otro punto diferencial es el “factor Trump”, por ejemplo, en Canadá, los ataques de Trump a Justin Trudeau y a los canadienses provocaron movimientos que ayudaron al Partido Liberal a revertir una derrota segura en las elecciones”. recordó que hace un año, Mamdani no marcaba en las encuestas; “pasó del anonimato a ser alcalde de Nueva York como producto de esa batalla entre David y Goliath contra Trump”.

Resaltó que la comunicación política ya no depende de periódicos, radio o televisión, “ahora los principales canales son digitales, lo que explica el comportamiento electoral de audiencias jóvenes, mejor conectadas e hiperconectadas”. Agregó que hoy la comunicación política se da en TikTok e Instagram, enfocada en entretenimiento: “mensajes de 30-45 segundos frente a debates de 2 horas. Líderes como Mamdani y Alexandra Ocasio-Cortez aprovechan esta dinámica para combinar entretenimiento e información”.

Frente a triunfos como el de Jetten en Países Bajos, dijo que es una excepción a la ola ultraderechista europea, “su agenda aborda bienestar, vivienda y migración, similar a Mamdani, pero para mí no marca el inicio de una nueva ola política”. Además, comentó que la derrota de Wilders se debió a errores de su propio gobierno; ”Jetten aprovechó el contexto de hastío y ruido político, con un empaque fresco y una agenda sencilla como la vivienda, que igual dichas propuestas son difíciles de aterrizar”.

Rafael Piñeros, internacionalista y profesor en la Universidad Externado, señaló que en Nueva York candidatos como Cuomo y Adams eran malos candidatos por reflejar la vieja política y acumular escándalos personales y administrativos, “para los neoyorquinos, Mamdani es joven y sin experiencia, pero Nueva York es abierta y arriesgada, por lo cual podían ‘lanzarse al vacío’ con su discurso centrado en los problemas de la comunidad”. Resaltó que otro elemento importante fue la unidad versus la división, “Mamdani moviliza a migrantes y contribuyentes, reconociendo la diversidad de un electorado amplio y diverso en Nueva York, que como otras ciudades globales como Londres con Sadiq Khan, incorpora ideas diversas y se aleja de la unidad cultural que promovía Trump”.

Detalló que en los Países Bajos, el discurso político cambió, “en lugar de división, se habla de unidad; en vez de problemas, de soluciones. La elección de 2023 de Wilders fue atípica, considerada un paso atrás en derechos sociales, políticos y libertades económicas”.

Desde Europa, Luis Doncel, jefe de sección de Internacional de El País, explicó que en Países Bajos, con su política fragmentada, se esperaba que Wilders, populista de derecha, fuera el partido más votado; sin embargo, Rob Jetten, líder joven de los liberales de D66, resultó victorioso, “aunque los liberales de izquierda fueron el primer partido, los populistas de Wilders quedaron muy cerca; ambos obtuvieron el mismo número de escaños, lo que complica la formación de gobierno pese al mejor resultado de lo esperado”. Manifestó que el escenario es complejo y que no se puede asumir que los partidos populistas de extrema derecha y xenófobos estén retrocediendo en Europa, “en Alemania, Francia y Reino Unido los partidos de ultraderecha lideran en encuestas, pese a la victoria de Jetten de centroizquierda; la extrema derecha mantiene fortaleza y el panorama electoral sigue polarizado”. Sin embargo, manifestó que éxitos recientes como Jetten en Países Bajos y Mamdani en Nueva York muestran candidatos jóvenes, con características atípicas, que rompen con lo habitual en sus países, “se observa que una parte urbana de la sociedad apoya visiones cosmopolitas e integradoras, reconociendo otras realidades, sin ser necesariamente outsiders ni antiestablecimiento”.

Desde Estados Unidos, Macarena Vidal, corresponsal de EL PAÍS en Washington, contó que la victoria de Mamdani, que se suma a otras del Partido Demócrata en Estados Unidos, responde a un sentimiento de frustración, no solo contra la administración republicana de Donald Trump, “hay un descontento con la forma en el que el Partido Demócrata llevaba la oposición, sobre todo en Nueva York, donde ha habido problemas con el alcalde y las universidades por las protestas a favor de Palestina y contra la guerra en Gaza”. Detalló que el surgimiento de Mamdani, joven y carismático, propone ideas que antes parecían imposibles, aunque en otros países resulten naturales, “en EE. UU. se confunde el socialismo con el comunismo, idea impulsada por el movimiento MAGA y aún rechazada. En Nueva York, su postura propalestina y su fe musulmana han generado críticas desde sectores judíos, de derecha y del propio Partido Demócrata”.