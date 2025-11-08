Nueva alianza entre el Ministerio de Educación y el CAF para mejorar la infraestructura educativa

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe firmaron un convenio de cooperación técnica por USD 275. 000 (alrededor de 1.070 millones de pesos colombianos) para impulsar el fortalecimiento de la infraestructura educativa en el país.

La cooperación se enmarca además en una iniciativa previa: en septiembre de 2024, el MEN y CAF firmaron un acuerdo por USD 80 millones para mejoras en infraestructura educativa en las regiones Caribe y Pacífico del país.

Según el convenio más reciente, los recursos se destinarán no solo a obras físicas, sino también a asistencia técnica, capacitación institucional, mejoramiento de sistemas de planificación, priorización de inversiones y gestión de calidad de los espacios educativos.

“Es una inversión en la vida, en la paz y en los niños y niñas de Colombia. Por eso, esta segunda fase y las cartillas técnicas que hoy recibimos se integran al proceso de formulación del nuevo Plan Decenal de Educación, porque construir mejores escuelas también es construir el país que soñamos.”, señaló el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

El ministro a cargo destacó que este tipo de alianzas permiten cerrar brechas territoriales, mejorar la equidad en el acceso a entornos de aprendizaje dignos y avanzar hacia una educación de calidad para todos los niveles.

“Esta alianza busca fortalecer el sector educativo en las regiones donde la infraestructura presenta mayores desafíos. Queremos que los colegios sean espacios seguros, accesibles y de calidad para toda la niñez y juventud colombiana”, afirmó el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.

Desde el Ministerio, destacaron que en el marco de este programa, durante 2025 se han intervenido 70 sedes educativas en el Pacífico colombiano en los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca, con mejoramientos integrales implementados con el apoyo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE).