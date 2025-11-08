No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde duele: Petro por atentado en batallón de Tunja

Tunja se despertó hoy con la detonación controlada de unos explosivos, con los que, al parecer, buscaban atentar contra el Batallón Simón Bolívar en el centro del país.

Las autoridades confirmaron la neutralización de una acción terrorista, así como el presidente Gustavo Petro, quien exaltó la labor que permitió anticiparse al atentado que se pretendía ejecutar y evitar afectaciones en esta parte del país.

“Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, en el centro del país”, señaló

El mandatario confirmó que la población civil y militar fue evacuada a tiempo, por lo que no hubo víctimas mortales.

¿Cuál fue la petición del presidente ante los hechos?

El presidente Gustavo Petro aprovechó para enviar un mensaje, para no bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde les duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil.