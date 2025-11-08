Luis Enrique sorprende al hablar sobre el supuesto fichaje de Daniel Muñoz para el PSG / Getty Images

¡No cesan los rumores en París Saint-Germain! Este sábado 8 de noviembre, en la previa del clásico frente al Olympique de Lyon, Luis Enrique se refirió a las posibilidades de fichar futbolistas importantes en el mercado de fichajes de invierno, incluyéndolo al colombiano Daniel Muñoz.

Es preciso recordar que el lateral antioqueño fue puesto en el radar del equipo parisino, luego de que Achraf Hakimi sufriera una dura lesión de tobillo, tras una infracción que le cometió Luis Díaz en la Champions League.

Luis Enrique habló sobre el supuesto fichaje de Daniel Muñoz

“Siempre estamos abiertos a fichajes, pero no hay prisa”, sentenció tajantemente Luis Enrique en conferencia de prensa, luego de ser consultado por las posibles incorporaciones frente a las complicadas lesiones sufridas en la plantilla.

Incluso, preguntado por Hakimi, Dembélé y Mendes, el técnico español explicó que el club afronta la situación con tranquilidad: “No hay problema. Son lesiones, claro, pero todos los equipos las tienen. Estamos tranquilos y relajados, sin preocupaciones”.

Frente a esto, se diluyen por completo las posibilidades de que Daniel Muñoz abandone la disciplina del Crystal Palace por una eventual oferta del vigente campeón de la Champions. Luis Enrique por ahora desecha esta opción.

Daniel Muñoz, lateral colombiano del Crystal Palace / Getty Images. Ampliar

Los tres jugadores estarán de baja varias semanas, tras lesionarse contra el Bayern de Múnich el martes pasado-partido que perdió el PSG ( 2-1)-, y por tanto, no podrán jugar este domingo frente al Lyon.

Ahora bien, se trata de una “dificultad” que Luis Enrique ve como “una oportunidad para dar minutos a jugadores” que saltan menos al terreno de juego.

Lesiones en el PSG

Según el informe médico del equipo parisino, Achraf Hakimi, la principal preocupación a raíz de la dura entrada sufrida por el colombiano Luis Díaz, sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo, lo que le impedirá estar disponible durante casi dos meses.

Achraf Hakimi tras la lesión que le ocasionó Luis Díaz. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images) / Jean Catuffe Ampliar

Por otro lado, Ousmane Dembélé presenta una lesión en la pantorrilla y Nuno Mendes sufre un esguince en la rodilla izquierda, dolencias que les obligarán estar de baja durante las próximas semanas.

Finalmente, el informe también se refiere a Désiré Doué, quien continúa su labor de rehabilitación.