Investigan muerte de hombre hallado cerca a puente de Gambote: era de Sincelejo

Tomás Alberto Suárez Vergara, de 35 años y natural de Sincelejo, es la persona que ingresó a la morgue de medicina legal en Cartagena tras caer, presuntamente, del puente de Gambote.

Sobre su muerte es poco lo que se sabe, pero la hipótesis que más toma relevancia es la de un posible suicidio, sin embargo, serán las autoridades quienes determinen la forma exacta cómo este sucreño delgado, de piel clara y cabello castaño, terminó falleciendo y si hay otra persona involucrada en su deceso.

Sus restos mortales están a disposición de la fiscalía, mientras son reclamados por algún familiar.