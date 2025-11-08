Conciertos no afectarían la disponibilidad del estadio para finales de fútbol: Fico Gutiérrez

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aclaró los rumores sobre una supuesta indisponibilidad del estadio Atanasio Girardot para los partidos finales de la Copa Colombia y la Liga BetPlay, debido a la realización de dos conciertos programados para el mes de diciembre.

“Mucho cuidado, porque están difundiendo una noticia que no es cierta. El estadio está garantizado para los equipos antioqueños en caso de que lleguen a las finales, que es lo que queremos. Tenemos dos grandes equipos, Nacional y Medellín”, afirmó el mandatario local.

Garantizarán el Atanasio Girardot

Los conciertos que han despertado preocupación son el de J Balvin, previsto para el 29 de noviembre, y el evento ‘Juntos de Nuevo 5’, con una alineación de artistas vallenatos, programado para el 13 de diciembre.

Gutiérrez explicó que el cronograma deportivo no se verá afectado. En caso de que los equipos antioqueños lleguen a la final de la Copa Colombia, los partidos se jugarían el 17 y 21 de diciembre; mientras que las finales de la Liga BetPlay están previstas para el 10 y el 13 o 14 de diciembre.

“Para esas dos fechas también está garantizado el estadio, entonces no es cierto que el estadio esté comprometido para otras cosas, el estadio está reservado sobre todo previendo en caso de que los dos equipos nuestros, Nacional y Medellín, los dos equipos de la ciudad clasifiquen esas finales, ojalá poder soñar y seguir soñando con dos finales paisas”, expresó el alcalde de Medellín.

Con esta declaración, la administración municipal busca poner fin a los rumores y confirmar que el principal escenario deportivo de la ciudad estará disponible para los compromisos futbolísticos, sin afectar la programación de los espectáculos artísticos ya confirmados.