La candidata Paloma Valencia dijo que sus paisanos, los caucanos, no están solos

Envigado- Antioquia

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, realizó un evento público en el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá, donde reunió a una gran cantidad de personas y habló de la salud, la educación y la seguridad como su bandera.

La chandita rechazó y lamentó los recientes ataques terroristas en el Valle del Cauca y el Cauca, donde trece personas fallecieron y los daños materiales son millonarios. Por ello viajó al suroccidente del país.

“A darle las condolencias a mi gente, a mis caucanos, a mi suroccidente, y a decirles que no están solos, que la seguridad se puede recuperar con autoridad y acabando con la paz total de ese peso”.

Durante el evento también pidió a los antioqueños que le ayuden a convencer al expresidente Álvaro Uribe para que sea su ministro de Defensa si gana la presidencia.