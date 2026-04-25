La candidata Paloma Valencia dijo que sus paisanos, los caucanos, no están solos
La candidata, luego de terminado el evento en el municipio de Envigado, viajó al suroccidente del país para llevar un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas.
Envigado- Antioquia
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, realizó un evento público en el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá, donde reunió a una gran cantidad de personas y habló de la salud, la educación y la seguridad como su bandera.
La chandita rechazó y lamentó los recientes ataques terroristas en el Valle del Cauca y el Cauca, donde trece personas fallecieron y los daños materiales son millonarios. Por ello viajó al suroccidente del país.
“A darle las condolencias a mi gente, a mis caucanos, a mi suroccidente, y a decirles que no están solos, que la seguridad se puede recuperar con autoridad y acabando con la paz total de ese peso”.
Durante el evento también pidió a los antioqueños que le ayuden a convencer al expresidente Álvaro Uribe para que sea su ministro de Defensa si gana la presidencia.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...