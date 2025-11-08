Neiva

Capturados por practica de minería ilegal

Los operativos se realizaron en zona rural de los municipios de campoalegre y Yaguará en el Huila

tres hombres fueron capturados ejerciendo la minería ilegal

Edgar Donoso Rodríguez

Neiva

La Policía Nacional con apoyo del ejército en el departamento del Huila lograron la captura de tres hombres que estaban impactando de manera negativa los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental de la región.

En la vereda Piravante Alto del municipio de Campoalegre fueron capturados tres hombres que presuntamente realizaban tala de árboles sin contar con el respectivo permiso ambiental. Durante la intervención se incautaron tres guadañas y una motosierra. La tala indiscriminada genera pérdida de cobertura vegetal, disminución de fuentes hídricas, erosión del suelo y afecta directamente la flora y fauna que dependen de estos ecosistemas.

Por otra parte , en la vereda Vilu del municipio de Yaguará, durante patrullajes rurales, fueron capturados en flagrancia dos hombres que al parecer realizaban extracción de oro sin contar con licencia ambiental ni título minero, en el lugar fueron incautadas dos motobombas utilizadas para la actividad. La explotación minera ilegal ocasiona deterioro del suelo, contaminación de fuentes hídricas y genera un impacto ambiental significativo sobre las comunidades y los ecosistemas del territorio. Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

