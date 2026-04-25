Aida Quilcué denuncia “bloqueo Constitucional” a las reformas sociales

Desde el municipio de La Plata Huila, Quilcué lanzó una fuerte crítica a los sectores de derecha y denunció directamente que la senadora Paloma Valencia ha demandado el proyecto de ley pensional, una acción que busca arrebatarle la renta básica y el derecho a una vejez digna a miles de adultos mayores en Colombia.

“Ellos no trabajan por el pueblo, trabajan para sus bolsillos, y por eso quieren tumbar una reforma que beneficia a los más humildes”, enfatizó.

Asimismo, la candidata a la vicepresidencia Quilcué alertó sobre lo que denominó un “bloqueo constitucional”, señalando que la Corte Constitucional está derribando sistemáticamente las reformas que ha propuesto el gobierno.

La líder indígena hizo un llamado vehemente a la unidad nacional: “Tenemos que levantarnos no solamente con nuestro voto, sino para lo que viene de aquí en adelante; el camino de la dignidad requiere de un pueblo despierto y movilizado”.

La jornada incluyó un encuentro en la plaza central del municipio, donde participaron comunidades indígenas, campesinas y sectores sociales de la región.