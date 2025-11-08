Cantera Colón y Cemento País benefician 300 familias en Arenal- Bolívar

Cantera Colón y Cemento País se unen para mejorar las condiciones de vida de las comunidades negras de la vereda Catambuco Cubijan en San Estanislao, Arenal- Bolívar.

Gracias a la gestión del Consejo Comunitario Mango de la Púa 2, se ha logrado obtener una donación de 250 m3 de zahorra para la comunidad.

Según Carlos Espinosa Osorio, gerente Comercial de Cemento País, “esta donación es un ejemplo de nuestro compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo de las comunidades donde operamos. Estamos orgullosos de unirnos a Cantera Colón en esta iniciativa que busca mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos”.

La zahorra donada será utilizada para mejorar las vías y accesos de la vereda, beneficiando a más de 300 familias de la comunidad.