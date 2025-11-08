Alianza entre Cámara de Comercio y Distrito de Cartagena busca transformar tejido empresarial

La Cámara de Comercio de Cartagena y el Distrito de Cartagena de Indias, sellaron una alianza estratégica para fortalecer el ecosistema productivo de la ciudad a través del proyecto “Rumbo Cartagena”, una iniciativa que busca reactivar las dinámicas empresariales, impulsar la innovación, diversificar la economía local y potenciar las capacidades de las MiPymes del territorio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este convenio representa un paso decisivo hacia una Cartagena más competitiva, sostenible e inclusiva, articulando esfuerzos público-privados para el desarrollo de sectores clave y la promoción del talento local.

En el marco de la conmemoración de sus 110 años tejiendo progreso en Bolívar, la Cámara de Comercio reafirma su compromiso de trabajar junto al Distrito para acompañar la transformación empresarial y social de la ciudad.

“Rumbo Cartagena refleja nuestra convicción de que el progreso se construye en alianza. Esta iniciativa nos permite impulsar la innovación, abrir oportunidades para nuestras MiPymes y fortalecer el tejido empresarial con una visión sostenible e incluyente”, destacó la presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena, Andrea Piña Gómez.

El secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González, expresó: “Esta alianza evidencia que desde el Gobierno del alcalde Dumek Turbay estamos comprometidos con dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo. Desde Hacienda estructuramos proyectos de impulso a emprendimientos e inclusión productiva, fortalecimiento empresarial, diversificación económica e innovación, y esperamos que Rumbo Cartagena favorezca la generación de ingresos, reducción de pobreza, generación de más y mejores empleos, y el desarrollo económico sostenible y competitivo de Cartagena”.

Cinco componentes estratégicos

Rumbo Cartagena se desarrollará a través de cinco ejes que impulsarán el fortalecimiento empresarial en todo el territorio:

*1.Fortalecimiento Industrial Clúster: dinamización de los clústeres de Energía, Mantenimiento, Marítimo, Cultural y Tecnológico.

*2.Rutas para la Diversificación Económica: industrias culturales y creativas barriales, sostenibilidad y economía circular, y transformación digital de las MiPymes.

*3.Programa de Empleo y Capital Humano: fortalecimiento de modelos asociativos y cooperativos.

*4.Programa de Fortalecimiento Empresarial: apoyo en marketing digital y comercio electrónico.

*5.BioEmprende: impulso al ecoturismo y la conservación ambiental con comunidades locales.

Estas acciones beneficiarán a más de 470 MiPymes y 1.000 personas, integrando innovación, formación y sostenibilidad en los barrios, corregimientos y comunidades de Cartagena.