Alcaldía confirma explosión controlada en Tunja y desmiente rumores de más vehículos con explosivos

Las autoridades de Tunja entregaron este sábado un balance preliminar sobre la emergencia generada por la presencia de una volqueta cargada con cilindros en inmediaciones del Batallón Bolívar. El alcalde de Tunja explicó que la alerta fue recibida alrededor de las cinco de la mañana, cuando la comunidad reportó el vehículo estacionado de manera sospechosa en el barrio Prados de Alcalá. «...Se activó el plan candado, llegaron los cuerpos antiexplosivos y se realizó de inmediato la evacuación del sector...», señaló.

Consultado por las imágenes que circulan en redes sociales sobre daños al interior del batallón, el mandatario pidió prudencia. «...No puedo dar certeza sobre el origen de esos videos. En este momento no podemos validar la autenticidad de lo que se está divulgando. Les pedimos no caer en desinformación...», afirmó. Agregó que, hasta el momento, se reportan dos personas con heridas leves y una afectada emocionalmente, sin fallecidos. Asimismo, anunció un decreto de orden público que podría incluir ley seca, restricción de parrillero y prohibición de vehículos de carga pesada.

El comandante del Cuerpo de Bomberos, capitán Darío Pedreros, informó que el Puesto de Mando Unificado fue instalado temprano para coordinar la respuesta. «...Tenemos cuatro máquinas de bomberos en la zona, además del apoyo de Ventaquemada y 14 ambulancias disponibles...», explicó. Por su parte, la Secretaría de Movilidad indicó que se mantienen cierres preventivos cerca del antiguo terminal y restricciones en las vías aledañas al batallón. La comandante de la Policía Metropolitana precisó que la detonación que causó daños internos se produjo durante una explosión controlada hacia las 8:30 de la mañana y confirmó que se continúa la desactivación del material restante. «...No existen más vehículos con explosivos en la ciudad. Las demás alertas han sido descartadas al 100%. Sin embargo, si la comunidad observa algo sospechoso, debe reportarlo de inmediato...», concluyó.

Las autoridades insistieron en que la prioridad es proteger la vida y pidieron a la ciudadanía mantener la calma, no acercarse a la zona acordonada y evitar la difusión de información no verificada.