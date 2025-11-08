39 Candidatas al Reinado de Independencia de Cartagena desfilaron en traje de baño

En una noche engalanada por la belleza de las 39 candidatas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia, se realizó el desfile en Traje de Baño, que en esta ocasión, inspirado en el Encanto Caribe, contó con los diseños únicos de la cartagenera Maygel Coronel.

En medio de la alegría y el respaldo de principio a fin del público que se tomó la Plaza de la Aduana, las hermosas jóvenes lucieron trajes de baño, de una y dos piezas, enmarcados en la colección ‘Rojo Carmesí’, “un color que evoca la fuerza, la pasión y el pulso vital de Cartagena”, en palabras de su artífice, Maygel Coronel, reconocida a nivel mundial porque sus diseños han hecho parte del closet de personalidades de la talla de Hailey Bieber y a Maye Musk, la madre del empresario Elon Musk.

El desfile en traje de baño, en este 2025, también contó con las reconocidas presentadoras Rochi Stevenson y Jessica De La Peña, quienes como anfitrionas de la noche cartagenera, llevaron al público por un recorrido cargado de historia, empoderamiento femenino y resiliencia desde el liderazgo que emerge desde las candidatas que se atreven a luchar por los sueños y proyectos de sus barrios, en el marco del Reinado Popular de las Fiestas de Independencia.

“Cuando pensamos en La Fiesta que nos Une, que ha sido nuestra consigna en la recuperación del brillo y el esplendor de las Fiestas de Independencia, lo hicimos convencidos de que solo sería posible con fuego en el corazón y trabajando juntos. Hoy, en esta gran noche, una vez más, lo vemos materializado con la gran acogida y el amor que sienten los cartageneros por las candidatas de sus barrios, sus proyectos y todo lo que significa haberles dado el realce que siempre merecieron y que hoy es una realidad”, destacó el alcalde Dumek Turbay Paz.

La dirección musical del gran show que engalanó la noche del desfile en traje de baño estuvo a cargo de Víctor Pérez con la participación especial del maestro Édgar Avilán y su banda, además del talento infaltable en una colorida coreografía del Conjunto Folclórico Nacional Ekobios, bajo la dirección general del maestro Dixon Pérez.

Lucy Espinosa, directora del IPCC, invitó a los cartageneros a seguir disfrutando de la programación de las Fiestas de Independencia, en especial de esta semana entrante donde tendremos la agenda robusta de La fiesta que nos une.

“Hoy, desde nuestra gran Plaza de la Aduana, disfrutamos del desfile en traje de baño de las 39 candidatas, vestidas por Maygel Coronel, nuestra diseñadora cartagenera. Lo que está por venir será del nivel que Cartagena merece. Más de 8 mil artistas estarán presentes en el Gran Desfile de Bando, además de dos días seguidos de Festival Náutico, todo pensado en el disfrute de nuestra tradición y esencia”, resaltó Espinosa Díaz.

Tras el cierre de la pasarela de las 39 candidatas, el turno fue para la aparición de la actual soberana de la Independencia de Cartagena de Indias, Ximena Tatiana Silva Padilla, de 22 años de edad, que el próximo 16 de noviembre entregará su título.

Como uno de los momentos más emotivos de la noche, Maygel Coronel, una mujer nacida y formada en Cartagena de Indias, quien un día también fue una niña llena de sueños, tuvo la oportunidad de cerrar el desfile junto con las 39 jóvenes candidatas, en medio de los aplausos del público asistente.

Por su parte, la gerente de Fiestas, Alejandra Espinosa Harris, resaltó el éxito de la velada y la energía que vive Cartagena durante estas celebraciones.

“Otra noche fantástica en nuestra ciudad. El gran desfile de traje de baño fue una muestra y una prueba importante para nuestras candidatas. Pero, además, contó con una nómina de artistas de lujo: Twister El Rey y Magic Juan, que se lucieron en tarima. Ya nos preparamos para nuestra semana ‘mayor’ de Fiestas y la expectativa es grande en la ciudad, y el país”, resaltó Espinosa Harris.

La cuota musical del desfile en traje da baño, como se ha vuelto costumbre desde el desarrollo de cada uno de los tres preludios y la reciente Noche de Tradición Festiva, volvió a ser del más alto nivel. El público se puso de pie y bailó por cuenta de Twister el Rey, con sus éxitos de la champeta urbana; y Magic Juan, con toda su descarga de merengue y música del Caribe.

La agenda del Reinado de Independencia continuará este lunes, 10 de noviembre, con la gran Prueba de talentos, a partir de las 8 a. m. en el Hotel Corales de Indias.