“Un embargo a la Refinería de Cartagena es inconveniente: Contralor General

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, dijo en Cartagena que es inconveniente considerar un embargo a la refinería, y propuso una mesa de trabajo para buscar alternativas que permitan mejorar el recaudo de la DIAN.

Durante el Congreso de Distribuidores Minoristas de Combustible, el jefe del control fiscal en el país, indicó que realizan un estudio para sugerir al ente recaudador otras circunstancias, donde se pueda aumentar los ingresos sin necesidad de reformas tributarias.

“Hablar de la posibilidad o de un tema de embargo es profundamente inconveniente, no quiero colocar un ejemplo de pronto frente a la cotidianidad de lo que le podría pasar a usted si termina embargando su principal fuente de recursos desde el punto de vista fiscal. Es una circunstancia que hay que analizar para mirar cómo se puede subsanar el tema”, dijo el alto funcionario.

Rodríguez también dijo que ante un problema financiero en el Gobierno no siempre hay que pensar en la gasolina o el diésel.