Preocupación en el América: Varios jugadores terminaron con molestias tras partido ante Chicó

América derrotó al Chicó y se metió al grupo de los ocho / Colprensa.

América de Cali consiguió un triunfo clave para revivir sus esperanzas de meterse a los ocho del fútbol colombiano, luego de superar 0-2 al Boyacá Chicó en Tunja, resultado que le permitió ascender al octavo puesto de la tabla de posiciones.

Al equipo de David González le resta un juego ante Unión Magdalena en casa y una visita al Deportivo Independiente Medellín en la última fecha. Todo esto más la definición de las semifinales de Copa Colombia ante Nacional en casa, serie donde cae 1-4.

Preocupación en el América

A pesar del buen resultado y del salto a los ocho, hay una situación que genera incertidumbre de momento en el América. Algunos jugadores claves se retiraron con molestias del compromiso en la capital boyacense.

José Cavadia, autor del primer gol del partido, el lateral Omar Bertel y el volante Andrés Felipe Roa abandonaron el encuentro con algunas molestias físicas.

Si bien no hay todavía información clara al respecto, se espera que los tres jugadores se recuperen bien y no se trate de un problema mayor. David González deberá administrar su nómina de cara a los partidos que se le vienen en los próximos días.

En una semana, América estará disputando tres partidos fundamentales en sus aspiraciones. El domingo recibirá al Unión Magdalena; a la espera de definirse la programación de la última fecha, el jueves 13 visitaría al Medellín; mientras que el domingo 16 recibirá a Nacional en el juego de vuelta de Copa.