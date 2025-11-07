Procurador reveló que hasta un 4% del país estaría en riesgo para elecciones de Congreso

Al cierre del Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustible realizado en Cartagena, el Procurador General Gregorio Eljach, reveló que hoy hasta un 4% del territorio nacional tiene riesgo para las elecciones de marzo de 2026.

De acuerdo al jefe del Ministerio Público el dato se conoció tras una reunión con las autoridades militares, donde se realizó un diagnóstico con indicadores sobre las posibles amenazas para llevar a cabo los comicios del 8 de marzo.

“Nosotros hemos participado de la junta que se llama Plan Democracia con las fuerzas militares y la policía, nos han indicado con mapa de riesgo que hay un total máximo del 4% del territorio nacional, que se podría ver comprometido en marzo cuando haya elecciones; son perspectivas que hay desde ahora. Como eso no puede permitirse entonces se está trabajando y junto con ellos, los estamos acompañando para garantizar que haya orden”, dijo el procurador.

Frente a los constantes enfrentamientos entre ciudadanos en redes sociales, el alto funcionario hizo un llamado a la calma y recordó que la muerte del senador Miguel Uribe debe ser una reflexión para el país.