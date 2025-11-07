Precio del dólar en Venezuela HOY 7 de noviembre: así cierra la semana, según el BCV

El precio del dólar en Venezuela ha mostrado una fuerte tendencia al alza durante el año 2025 por cuenta de factores como la creciente tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Esta circunstancia ha llevado a que el gobierno de Estados Unidos aplique duras sanciones que han afectado la actividad comercial del país en el exterior.

Justamente, Trump ha llevado a cabo una fuerte ofensiva contra embarcaciones que han sido derribadas en el mar Caribe y el Océano Pacífico que aparentemente transportan sustancias ilícitas. Esta acción ha sido fuertemente cuestionada por entidades como la ONU. Sin embargo, el mandatario norteamericano puede ordenar este despliegue sin contar con la autorización del Senado.

Mientras los ataques por parte de Estados Unidos se intensifican, la situación económica en Venezuela sigue siendo compleja, ya que hay muchos productos que están dolarizados. Esto supone un problema para muchos ciudadanos ante el crecimiento que viene teniendo la divisa estadounidense a raíz del constante debilitamiento del bolívar y la hiperinflación que hay en territorio bolivariano.

Por otra parte, el salario mínimo en Venezuela está fijado en 130 bolívares (que aumentan hasta los 160 bolívares con los bonos que brinda el Gobierno). Sin embargo, esto resulta insuficiente para muchos ciudadanos que necesitan adquirir los productos necesarios para su sustento diario. Esto se debe al constante cambio que estos puedan tener ante el aumento del dólar.

Según indican algunos analistas, el precio del dólar en Venezuela puede alcanzar el umbral de los 250 bolívares antes de que finalice el 2025. Sin embargo, el aumento que ha tenido lo puede llevar a superar esta cifra antes de tiempo.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este viernes 7 de noviembre

En su más reciente informe, el Banco Central de Venezuela señaló que el precio del dólar para este viernes 7 de noviembre de 2025 es de 228,4796 bolívares. Esta cifra supone un nuevo aumento con respecto a la reportada el día anterior (227,5567 bolívares). Sin embargo, no es tan alto en comparación a lo sucedido en días anteriores.

Asimismo, la entidad también dio a conocer las cifras correspondientes a las demás divisas que se manejan en el país. Al igual que el dólar, estas también tuvieron un nuevo aumento considerando la devaluación del bolívar. Estas son:

Euro: 263,29303665 bolívares

263,29303665 bolívares Yuan chino: 32,09208511 bolívares

32,09208511 bolívares Lira turca: 5,42545799 bolívares

5,42545799 bolívares Rublo ruso: 2,81531371 bolívares.

Tasas de cambio en Venezuela para este viernes 7 de noviembre de 2025

En su informe, el Banco Central de Venezuela también dio a conocer los precios que manejan las tasas de cambio en Venezuela para quienes estén interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada de este viernes 7 de noviembre de 2025: