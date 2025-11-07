¿Por qué el colegio Gimnasio Contemporáneo de Armenia obtuvo el mejor puntaje de pruebas Saber?

Armenia

En el noticiero de mediodía de Caracol Radio Armenia tuvimos como invitada a la rectora de la institución educativa Gimnasio Contemporáneo de Armenia que logro el mejor resultado como colegio en las pruebas Saber 11 a nivel nacional.

La rectora Llamilé Alzate explicó “esto es un resultado de trabajo de familias, de maestros, de estudiantes, un resultado que esperábamos, hacía 13 promociones que veníamos trabajando con el grado, bueno, ahora es grado 12 porque ya tenemos grado 12, pero sí con el último grado y qué rico pues que este año se nos dio, tenemos el mejor resultado en las pruebas A B y en colegios oficiales y no oficiales.

¿Cómo se da ese resultado?

Nosotros presentamos pruebas en calendario B, la semana pasada salieron los resultados los agregados de liques y bueno, estábamos a la espera de los demás colegios de Colombia y efectivamente nosotros obtuvimos 397 puntos y el gimnasio contemporáneo es el primer puesto en el país en colegios.

A los colegios el ICFES, la verdad, no les da una un puesto, pero hay empresas que los evalúan y finalmente pues se hace un ranking de colegios.

En el colegio tenemos como visión que todos los estudiantes tengan un buen promedio, o sea, la tarea nuestra no es buscar que un solo estudiante, dos, tres, saquen un promedio superior. La idea es hacer un trabajo en equipo para que todos los estudiantes finalmente tengan posibilidades de ingresar a las mejores universidades, y obviamente con becas también.

Desarrollo físico, emocional clave en la formación

Rectora: como colegio nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene que un estudiante esté equilibrado emocionalmente, que tenga un buen desarrollo físico. Mire, anteriormente los colegios no le dábamos la debida importancia al área de educación física. y definitivamente un buen desarrollo físico, una buena nutrición, que el estudiante sea consciente de sus emociones, eso hace que ellos se puedan enfrentar a un plan académico riguroso. Entonces, eh creo que hay que trabajar más allá de un plan académico, hay que trabajar con las emociones y hay que trabajar con el deporte, eh con actividades que los lleven a ellos a ser mejores seres humanos, hoy tenemos 1050 estudiantes.

Y ¿cómo vienen trabajando esa semillita?

Rectora: nosotros siempre hemos ocupado los primeros puestos a nivel nacional, este año se nos dio primer puesto y es fantástico, pero va a ser complicado porque no siempre tenemos los mismos estudiantes. Sin embargo, ese es nuestro sueño, seguir ubicado entre los primeros cinco puestos a nivel de Colombia.

No es fácil porque en Colombia hay colegios que vienen trabajando duramente para ocupar el primer puesto y casi siempre lo ocupan colegios de Bogotá, de Cali, colegio de Bucaramanga. Pero bueno, este año se nos dio y queremos seguir soñando, trabajando.

Resultado de un proceso

Los estudiantes desde el grado kínder vienen presentando pruebas, obviamente, pruebas pequeñas y elementales en relación con su grado, pero esto es un trabajo que hacemos desde preescolar, no es un trabajo que se da solo en grado 11.

¿Cuáles son las diferencias que tiene la formación que se da en este colegio con respecto a otras instituciones?

Llamilé Alzate, rectora del colegio gimnasio contemporáneo, el colegio explicó “nosotros después de pandemia nos dimos cuenta que había que trabajar con el tema de desarrollo socioemocional, una ley que apenas fue aprobada en Colombia el año anterior, contratamos un equipo de profesionales psicólogos y ellos están trabajando fuertemente como como le decía ahora en el tema de inteligencia emocional, porque no es igual que un niño llegue con ansiedad, con depresión, a presentar una evaluación o a trabajar pensamiento crítico, lógico matemático.

Cuando un niño está estable emocionalmente hemos encontrado que los resultados son mucho mejores y desde hace 4 años el colegio cuenta con seis psicólogos, cuatro de planta y dos externos que nos han ayudado mucho en ese proceso. Entonces, yo creo que ese ha sido como el plus del colegio para llegar al primer puesto como colegio a nivel nacional.

El logro académico inicia en la familia

Yo creo que el logro académico inicia ahí en las familias, una familia que tiene diálogo constante, importante, una familia que está pendiente de sus hijitos, que trabaja de la mano con el colegio, es una familia que seguramente va a tener en su casa un hijo exitoso.

Pero efectivamente ese trabajo que se hace desde el desarrollo socioemocional y desde el desarrollo deportivo, o sea, el que los muchachos practiquen deporte, el que tengan un desarrollo físico adecuado para enfrentarse a un desarrollo cognitivo es vital.